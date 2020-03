Borgmester Breddam: Ro og omtanke

Efter at epidemien med corona-virus nu stopper mange offentlige og private aktiviteter, opfordrer Roskildes borgmester Tomas Breddam borgerne til at bevare ro og omtanke i alt, hvad man gør.

Torsdag morgen mødtes kommunens kriseledelse på rådhuset ved Køgevej for at diskutere de lokale foranstaltninger i Roskilde, efter de mange initiativer regeringen fremlagde onsdag aften.

- Det hele er så nyt og omfattende, og derfor har vi endnu ikke svar på alle spørgsmål, som f.eks. forældre til børn i skoler og daginstitutioner kan stå med. Vi beder borgerne om at være forstående overfor, at vi også skal have lidt tid til at finde ud af det hele, siger Roskildes borgmester.