Borgmester Breddam: Overrasket over ekstra anlæg

Borgmester Tomas Breddam var selv overrasket over, at Roskilde kommune kan fremskynde så mange anlægs-arbejder for i alt omkring 90 millioner kroner.

- Jeg var faktisk ikke klar over, at der kunne udføres så meget, fortæller han.

De ekstra anlæg skal nu gennemføres i løbet af 2020 for at skabe ekstra beskæftigelse hos håndværkere og andre firmaer og dermed modvirke den øgede arbejdsløshed, der frygtes på grund af corona-krisen.

Blandt de fremrykkede opgaver er f.eks. reparationer på flere af kommunens skoler.