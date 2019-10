Borgmester Tomas Breddam og et flertal i Roskilde Byråd ansøger staten om at sætte grundskatten op for at undgå endnu større besparelser. (Foto: Anders Ole Olsen).

Borgmester Breddam: Derfor må skatten op

Roskilde Avis - 01. oktober 2019 kl. 16:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi ønsker at sætte skatten lidt op i Roskilde for at undgå alt for store besparelser i kommunens budget for næste år i år 2020.

Sådan forklarer borgmester Tomas Breddam (S), at et flertal på 20 ud af byrådets 31 medlemmer nu vil ansøge staten om mulighed for at hæve ejendomsskatterne.

På Økonomiudvalgets ekstraordinære møde tirsdag eftermiddag gik S-El-SF og R ind for denne løsning. DF undlod at stemme, mens V og K var imod.

Ifølge denne beslutning skal grundskylden i Roskilde stige med 4 promille til 28,31.

I alt giver det en ekstra indtægt på 86 mio. kroner, som kommunen dog først får fuldt ud efter fire år, idet staten tager de fleste penge de første år.

Galopperende udgift

- De øgede indtægter ved en højere grundskat er langt fra nok til at hindre besparelser, men forhåbentlig kan vi på den måde undgå de allerværste nedskæringer, siger Tomas Breddam.

Faktisk er de ikke en gang nok til at stoppe de galopperende udgifter til special-området for børn og voksne, der bl.a. omfatter anbringelse på døgntilbud udenfor hjemmet, som også findes i mange andre kommuner.

I det kommende år vil disse udgifter i Roskilde vokse med over 30 mio., regner man nu med i det nye budget. Det er også den væsentligste årsag til, at driftsudgifterne allerede i år i 2019 er blevet betydeligt større end ventet.

Råd til julebelysning

Samtidig vil flertallet i byrådet hæve dækningsafgiften, der betales af alle erhvervsejendomme i byen. Det vil give ekstra 2 millioner kroner i 2020 og det dobbelte næste år.

Disse penge skal bl.a. bruges til at betale for julebelysningen, plus andre initiativer for handelen i Roskilde samt de øvrige centre i Viby og Jyllinge.

Roskilde Handel har i de sidste år måttet konstatere, at alt for mange blandt butikkerne ikke længere vil bidrage til dette fælles initiativ for hele handelslivet. Derfor har forretningerne ikke længere selv råd til at betale for julebelysningen.

Når kommunen nu kræver pengene ind over dæknings-afgiften, kan ingen slippe udenom og nyde godt af, at naboen har betalt.

Kan indefryses

Tomas Breddam fremhæver, at kommunen har valgt at lade grundskatterne stige, fordi det rammer mindre socialt hårdt end indkomstskatten.

- Alle husejere har mulighed for at lade ejendomsskatter 'indefryse'. Dvs. at man ikke skal betale med det samme, men kan vente til ejendommen handles, så en friværdi realiseres.

- Men nu må vi se, hvordan det går, og om vi overhovedet får lov til at sætte skatten op, fortæller Tomas Breddam.

Meget dårlig idé



Formanden for byrådets største oppositionsparti Jette Tjørnelund (V) kalder det en ’umådelig dårlig idé’ at sætte ejendomsskatterne op.



- Vi skal tiltrække nye borgere til Roskilde - ikke afskrække dem, som man gør på den her måde.



- Efter min mening er det en fallit-erklæring at hæve skatten, når Roskilde i forvejen har et af de bedste skatte-grundlag blandt sine indbyggere. Det er et udtryk for, at byrådets flertal gennem flere år ikke har formået at prioritere ordentligt, og det kommer borgerne nu til at betale for.

tk