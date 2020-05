Borgermøder på nettet

Roskilde Kommune vil gerne holde borgermøder om byplaner, men det kan ikke lade sig gøre rent fysisk på grund af forsamlingsforbuddet på flere end 10 personer. Derfor rykker Teknik- og Planudvalget et borgermøde om lokalplanen for boliger på Gråbrødre Skole på nettet. Eller mere præcist på Roskilde Kommunes Facebook-side. Det sker onsdag 13. maj klokken 19.

Den lovpligtige høringsfrist er blevet rykket flere gange i håb om, at et fysisk møde kunne finde sted. Derfor er der kun få dage efter det digitale møde til at indsende høringssvar. Mange har benyttet sig af muligheden via roskilde.dk/indflydelse. Slutdatoen for høringen er fredag 15. maj.