Artiklen: Borgermøde om Højskolegrund: Grønt lys for 190 nye boliger

Borgermøde om Højskolegrund: Grønt lys for 190 nye boliger

Roskilde Kommune har nu fået grønt lys til at gå videre med en lokalplan, der giver plads til 190 nye boliger på grunden ved den gamle højskole på Frederiksborgvej.

- Vi havde en god debat, hvor en række borgere fik svar på deres spørgsmål, og derfor har vi nu et udmærket grundlag at arbejde videre på, fortæller formanden for Roskildes Plan- og Teknik Udvalg, Jens Børsting (S).