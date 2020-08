Borgerligt valgsamarbejde: Vil undgå stemmespild

Tre af Roskildes borgerlige partier mødes mandag for at diskutere samarbejde til det kommende kommunevalg i efteråret 2021.

Både repræsentanter fra Venstre, Konservative og Liberal Alliance vil her tale om et valgteknisk samarbejde. Dvs. at man lægger stemmerne fra de tre partier sammen og ser, hvor mange pladser de i alt skal have i byrådet, før mandaterne fordeles til de enkelte partier.