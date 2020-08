Se billedserie Venstres leder i Roskilde Byråd, Jette Tjørnelund - nu i parløb med Konservative.

Borgerlig samling: V og K i parløb

Roskilde Avis - 06. august 2020 kl. 03:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskildes to historiske borgerlige partier Venstre og Konservative har nu indledt et tættere parløb i byrådet, hvilket frem til det kommende kommunevalg i efteråret 2021 overfor både medlemmer og vælgere skal vise et stærkere politisk alternativ til det røde flertal, der har domineret byen i mere end 40 år.

Gennem årene har de to partier på skift været den dominerende borgerlige størrelse i byrådet, men så længe de ikke kunne samle noget flertal, lignede det heller ikke et politisk alternativ til de siddende socialdemokratiske borgmestre. Bortset fra perioden 2001-05, da Bjørn Dahl (V) var borgmester - uden at være så borgerlig at det gjorde noget.

Det nye tættere samarbejde skal demonstrere, at der findes en anden vej, hvis den nuværende borgmester Tomas Breddam kører i grøften, og vælgerne bliver trætte af den nuværende kurs.

Forskelligt perspektiv

De to partiledere i byrådet har haft et forskelligt temperament og perspektiv i det politiske arbejde.

Den konservative Lars Lindskov er mest til de overordnede linjer med det lange lys på, når han som en af byrådets allerbedste talere rigtigt ruller sig ud.

Venstres Jette Tjørnelund er til gengæld god til at fordybe sig i de enkelte, konkrete sager og prøve at øve indflydelse på den måde.

Men nu er de blevet enige om, at en fælles optræden i vigtige sager kan styrke dem begge i Roskildes lokal politik.

Venstre fik ved sidste valg 6 pladser ud af byrådets 31 medlemmer, men har siden mister Lars-Chr. Brask, der er gået over til Liberal Alliance.

De Konservative fik fordoblet deres mandat-tal til to - fordi de havde fordel af et meget usædvanligt valgforbund med SF og Radikale. Siden er socialdemokraten Pierre Kary også gået over til K, fordi han føler sig bedre hjemme der, og på den måde har partiet nu fået tre i byrådet.

Til sammen har Venstre og Konservative i øjeblikket dermed otte pladser i Roskilde Byråd.

Flere stemmer

Hvis Venstre og Konservative skal gøre sig håb om 'et systemskifte' i Roskilde allerede ved det næste valg, skal der flyttes i alt 5 mandater - svarende til 7.500 stemmer - fra den røde fløj til den borgerlige.

En første forudsætning for det er under alle omstændigheder et valgteknisk samarbejde med både Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

Men sidstnævntes leder Merete Dea Larsen har allerede bekendtgjort, at hun ikke automatisk vil støtte en borgmester-kandidat fra Venstre.

