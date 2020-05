Se billedserie I udstillingen om Dannebrog som pigerne fra Roskilde var med til at åbne.

Bordtennispiger i Estland

Roskilde Avis - 17. maj 2020 kl. 00:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Før corona-virussen lukkede for mange af hverdagens muligheder nåede 10 piger fra Roskilde Bordtennis klub at rejse til Narva i Estland.

Pigerne kom fra klubbens store pigeafdeling og de var udtaget til at skulle med på træningslejr i vinterferien. Pigerne var ledsaget af deres to trænere Marielle Hansen og Valeria Petrova.

Valeria Petrova har selv en fortid i bordtennisklubben i Narva, hvor hendes far er cheftræner.

Fem piger på værelset

Bordtennisklubben i Narva har faciliteter hvor spillerne kunne overnatte. Pigerne skulle bo på fem-mands værelser. Pigerne oplevede allerede ved ankomsten til Narva, at man lever væsentligt anderledes 'tæt på Rusland' end i Danmark.

Valerias far, Vlademir Petrova, havde arrangeret tre gode træningspas for pigerne hver dag. De skulle træne med pige- og drengespillerne fra Narva. Her oplevede de også de store kulturforskelle i forhold til hvordan man træner i Estland og Danmark. Det var meget lærerigt for pigerne at se Narva-spillerne træne, og det har faktisk givet mange af pigerne blod på tanden i forhold til at intensivere deres træning.

Træner, Marielle Nielsen, er uddannet mentaltræner og pigerne havde også denne form for træning hver dag, hvor de blandt andet arbejdede med positiv psykologi.

Et stykke kød til hver

Vlademir Petrova sørgede for god mad til pigerne hver dag, og selvom det var anderledes mad, formåede han at lave det lækkert. Den første aften havde pigerne ikke helt forstået kød-reglerne, og fordi nogle af de piger, som tog mad først, tog to stykker kød, så var der ikke nok kød til de sidste. Ved resten af måltiderne fungerede det upåklageligt.

Den ene af dagene under træningslejren var der i Narva åbning af en udstilling om Dannebrog. Det var rygtedes i byen, at der var besøg fra Danmark. Den danske ambassadør, Kristina Miskowiak, inviterede de ti piger og deres to trænere med til åbningen.

Fakta

De ti piger på turen var:

Christine Kejser.

Sara Schubert Jensen.

Sigrid Skou Eriksen.

Zandra Kongsbak Lassen.

Marika Birkedal Norby.

Olivia Hansberg.

Sara Bentsen.

Selma Asp.

Freja Elise.

Katrine Raagaard.