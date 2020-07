Boligselskabets svarer: Svært med rotter i Rørmosen

Boligselskabets medarbejdere tjekker jævnligt for spor efter rotter.

Roskilde Avis - 15. juli 2020 kl. 17:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Boligselskabet Sjælland har gennem længere tid været opmærksomme på problemerne med rotter i boligafdelingen Rørmosen og kalder udfordringen både 'omfattende og alvorlig'.

Pressekonsulent Jonas B. Whitehorn har som svar til klagen fra beboerne i Roskilde Avis sendt denne redegørelse:

"Vi bekæmper normalt rotter ved at sætte fælder for dem nede i kloakrørene. Når de så er væk, lukker vi af med en såkaldt rottespærre. Vores opgave er at holde kloakkerne i god og rottefri stand.

Når de først kommer op over jorden, ringer vi efter professionel hjælp fra kommunen.

Men i Rørmosen har problemerne været omfattende. Sammen med kommunens professionelle rottebekæmpelse har boligselskabet haft hele arsenalet i brug mod rotterne.

Vi har sporet rotternes færden og smuthuller med røgpatroner, vi har taget køkkenskabe ned og taget gulve op, for at kommunens folk kan komme til. Vi har tætnet bag stikkontakter. Og der er brugt tv-inspektion, fælder og rottespærrer under jorden.

Det skal nok lykkes, men vi oplever en langt større udfordring, end normalt, og situationen er klart uholdbar.

I boligselskabet kan vi godt forstå beboernes frustration over at man ikke kan få bugt med rotterne. Vi beder beboerne blive ved med at kontakte os, hver gang der bliver observeret rotter, uanset om det er i Rørmosen eller i andre boligområder.

Det er surt at skrive for 117. gang, men det er den eneste måde vores og kommunens folk kan følge med i, hvordan problemet udvikler sig.

Rotter følger mad

Rotterne lever af madrester i kloaksystemet og kommer ud for at lede efter mad. Derfor er det helt afgørende, at de ikke finder noget spiseligt, hverken over eller under jorden.

Man skal holde alt spiseligt langt væk fra de steder, hvor rotterne færdes. Vi oplever alt for ofte, at det er forskellige former for mad, der gør at rotterne kommer tæt på boligerne.

Desuden skal man undgå, at der kommer madrester og fedt i køkkenafløbet. Det er nemlig det, der gør at rotterne kan leve i kloaksystemet. Madrester skal i affaldsposen, lyder rådet fra boligselskabets folk.

Vores medarbejdere er allerede taget til Rørmosen for at tjekke at alle tiltag er igangsat som de skal. Og så vil vi hurtigst muligt lave en grundig gennemgang sammen med kommunen for at se om der er flere ting vi kan gøre og sætte gang i.

Vi vil også gerne høre beboernes erfaringer og idéer, så vi indkalder til et beboermøde efter sommerferien", skriver Jonas B. Whitehorn.

Bekæmpelse af rotter

Boligselskabet har anskaffet 25 avancerede rottefælder, der bliver brugt i boligområder med problemer. De har foreløbig elimineret over 3000 rotter.

Rotter er skadedyr og er både et problem over og under jorden. De gnaver og slider på kloakrørene og hvor de ellers kommer.

Det bedste man selv kan gøre, er at undgå at madrester og fedt kommer i afløbet, undgå at smide brød ud til fuglene og sørge for at fuglefodring sker uden spild på jorden.

Hvis man ser en rotte, skal man kontakte kommunen. Rottebekæmpelse er en kommunal opgave, som alle borgerne betaler for over ejendomsskatten.