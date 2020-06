Boligselskab udskifter belysning: Sparer knap 10 ton CO2

Med 12.500 boliger i Roskilde Kommune og på Sjælland har Boligselskabet Sjælland størrelsen til at gøre en forskel for klimaet. Sidste år udskiftede man tusindvis af brusere og sparede tonsvis af vand og energi.

- Vi har en unik chance for at bidrage positivt til den grønne omstilling ved at indtænke miljøet i udviklingen og driften af vores ejendomme. Derfor er bæredygtighed også et helt naturligt indsatsområde i vores nye "Strategi 2024", forklarer direktør i Boligselskabet Sjælland, Bo Jørgensen, der samtidig fortæller, at boligselskabet grundet Corona-situationen investerer yderligere 5,5 millioner kroner. i energibesparelser og fremrykker vedligeholdelsesopgaver for op mod 100 millioner kroner.