Boligselskab om smittefare: Sender beboere på vandrerhjem

Roskilde Avis - 26. marts 2020 kl. 00:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Avis har forelagt artiklen om coronaangst og dårlige forhold i Kristianslund.

Byggechef Per Bro svarer her:

Vi er meget opmærksomme på den situation vores beboere i Kristianslund står i. De er både påvirket af en omfattende renovering og derudover af hele corona-situationen, som alle andre i Danmark også er påvirket af.

Vi ved, at det både er en belastende og svær situation. Det har vi stor forståelse for.

I Boligselskabet Sjælland har vi fulgt udviklingen i corona-situationen nøje. I sidste uge foretog vi de første justeringer af renoveringsarbejdet i Kristianslund.

Vi omprioriterede nogle af opgaverne og igangsatte ikke flere projekter med indendørs renovering, men arbejdede i stedet på at afslutte det arbejde, der allerede var i gang.

Derudover informerede vi beboerne i de tretten boliger, der anvender de tre toiletvogne om i denne situation at være særligt opmærksomme på sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at opretholde en god håndhygiejne, at spritte af efter sig, at holde afstand osv.

Ligeledes var vi i dialog med vores entreprenør og indskærpede over for dem at følge myndighedernes instrukser nøje.

Lærer af fejl Ligesom alle andre skal både entreprenører og vi navigere i en foranderlig tid med nye udmeldinger fra myndigheder og Folketing, og derfor bliver der løbende taget beslutninger, som 1-2 uger senere ville have haft et andet udfald end dét, vi vidste på daværende tidspunkt. Vi satte for eksempel ekstra tørklosetter ind til beboerne, men vi burde måske have sat ekstra toiletvogne ind i stedet.

Det har vi lært af - og de erfaringer, vi gør på Kristianslund og andre byggepladser i disse uger, vil vi samle ind og se på, hvordan vi fremadrettet kan gøre ting bedre og hurtigere. Og sådan er vi sikre på, at rigtig mange drager nyttige erfaringer lige nu i en situation, der er uvant for de fleste.

Hos Boligselskabet gør vores medarbejdere og samarbejdspartnere alt, hvad de kan for at være på forkant med situationen.

Genhusning på hotel Med mandagens udmeldinger fra regering og myndigheder, hvor nedlukningsperioden på grund af fortsat risiko for corona-smitte er forlænget foreløbig til 13. april, har vi besluttet at tilbyde beboerne i Kristianslund ekstraordinær genhusning på et hotel eller et vandrehjem, indtil den indvendige renovering i deres boliger er overstået.

Vi vil også af hensyn til beboerne forkorte renoveringsperioden, for at beboerne hurtigst muligt kan vende tilbage til deres boliger.

Det er vores håb, at så mange af vores beboere som muligt vil tage imod tilbuddet om ekstraordinær genhusning. Vores ønske er, at beboerne føler sig trygge i denne ekstraordinære situation med corona. Fra Boligselskabet Sjællands side vil vi fortsat følge situationen nøje og overveje om vi skal foretage flere justeringer i den anledning.

