Det er svært at få indført elladepladser i almennyttige boligskaber, fortæller pressemedarbejder i BOSJ Jonas Whitehorn. Han vil have hjælp af kommunerne. Foto: Jan Partoft

Boligselskab: Svært at få elladere indført til biler

Roskilde Avis - 15. oktober 2019 kl. 05:27 Af Anettte Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På nuværende tidspunkt er det utroligt svært at få elladere til biler opstillet, når man bor i en almen bolig, forklarer Jonas Whitehorn, pressekonsulent i Boligselskabet Sjælland.

Læs også: Klimabevidst par fik nej til elladestander i boligselskab

Man skal i dag have tilladelse fra et flertal af beboerne til at få opsat en stander.

- Det betyder, at den første, der vil have elbil, skal overbevise de 99 procent, der ikke skal, om at de skal betale for en ladestander og reservere en af de eftertragtede parkeringspladser til denne ene beboer. Det bliver et nej, forudser Jonas Whitehorn sikkert.

Og netop derfor har Steen Uffe Tommerup og snart endnu flere et problem, når de køber elbiler, som de ikke kan lade op på de fælles parkeringspladser i BOSJ.

Jonas Whitehorn forklarer, at områdelederen har handlet fuldstændig efter bogen, og at han sandsynligvis har sagt, at Steen Uffe Tommerup ikke kan få en el-stander, fordi mange af beboerne vil stemme imod. Både på grund af udgiften og på grund af den individuelle el-parkeringsplads.

- Jeg tror Steen tror, at han har fået afslag, mens vi har den opfattelse, at han ikke har søgt om tilladelse, siger Jonas Whitehorn.

Han opfordrer derfor Steen til at søge direkte gennem ham, selvom han stadig ikke tror, det bliver stemt igennem på grund af beboerdemokratiet.

Han mener, der skal helt andre midler til at få elladerne ind på p-pladserne i de almene boliger.

Kommunen skal hjælpe Som så ofte før bliver det almene boligbyggeri også glemt i denne sag, mener Jonas Whitehorn:





- Vi kunne ønske os, at kommunerne fik opgaven med at planlægge fremtidens ladenetværk i boligområderne på samme måde, som kommunerne i forvejen planlægger en række af byens funktioner.

Han mener, at det enten er elbilejerne eller firmaerne med ladestanderne, der skal betale for opstillingen af standerne.

- Det er en stor udgift. Hvis man ser på de elstandere, der skal sættes op i hele Danmark, kommer det til at koster omkring 10 milliarder kroner at sætte ladestandere op alene til de 530.000 almene beboere i Danmark.

Fremtiden er elbil Selvom boligselskabet endnu ikke mærker efterspørgsel på ladere, så regner Jonas Whitehorn med, at det meget snart sker. Og i 2023 vil efterspørgslen være rigtig stor.

- Helt generelt er vi bekymrede for, at det bliver svært at få el-ladestanderne ind i boligselskabet, for så er der heller ingen, der vil købe elbiler.

- Det er vigtigt, at kommunerne hjælper os med det her område, for det er stort, og det udvikler sig hurtigt, siger Jonas Whitehorn.

Han forklarer, at man med elbiler i dag er på det niveau, man var i 1910 med benzinbiler. Dengang var man tvunget til at købe benzindunke med hjem.

- I Region Hovedstaden er man ved at lave en vejledning til boligselskaberne, men der mangler meget endnu. Det hele skal fintænkes.

I øjeblikket er et lovforslag på vej, der siger, at for hvert nybyggeri skal der forberedes plads til fem ladepladser.