Boliger for at sikre: Svogerslevs fremtid

Torsdag aften har ikke færre end 300 deltagere meldt sig til borgermødet om Svogerslevs fremtid, som den skitseres i en ny helhedsplan.

Mødet foregår fra klokken 19 og halvanden time frem i hallen ved Lynghøjskolen.

På et tidligere borgermøde deltog ikke færre end 460 mennesker, og siden er arbejdet med den nye plan fortsat i arbejdsgrupper, mens kommunen samtidig har haft møder med flere interessanter og aktører

Mangler boliger

Et af de vigtigste spørgsmål er at skaffe boliger, der kan sikre fremtiden for den lille by lige vest for Roskilde, der i dag har 4.320 indbyggere. Flertallet af dem er børnefamilier og mange ældre, der typisk bor i parcelhuse og rækkehuse.

De ældre vil gerne blive i den by, hvor de har været en stor del af deres liv. Men der findes ikke rigtige seniorboliger, hvor de kan flytte hen, og så blive de typisk hængende i et stort parcelhus, som de strengt taget ikke længere har brug for.

Hvis disse ældre kunne rykke til passende boliger, ville der blive plads til flere nye familier i de parcelhuse, som dermed bliver ledige.

Service-funktioner

I det hele taget handler den nye helhedsplan i høj grad om at få flere boliger, så der fortsat er grundlag for skolen, de lokale butikker og andre service-funktioner i området.

Her går debatten bl.a. på, om der er nok plads ved at putte flere boliger ind i den eksisterende by. Eller om der skal åbnes for et nyt erhvervs-område på den anden side af Lindenborgvej. Så kunne f.eks. de virksomheder, der tidligere har været i konflikt med en sikker skolevej, rykke derover.

I den hidtidige debat har Svogerslev-borgerne været meget enige om, at naturen og de grønne områder er byens store styrke. Det gælder bl.a. Lynghøj-søerne i de tidligere grusgrave syd for byen.

Men også den flotte dal omkring Kornerup Å-systemet vest for byen, samt den grønne kile, der nu skiller Svogerslev fra Roskilde, og som alle er interesseret i at bevare for at opretholde en selvstændig by.