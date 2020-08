Se billedserie Bo Jørgensen foran indgangen til hovedkvarteret for Boligselskabet Sjælland Foto: Anders Ole Olsen

'Bolig-Bo' skal stå på: Mål for 9.000 boliger

Roskilde Avis - 23. august 2020

Han skal stå på mål for over 9.000 boliger i Roskilde, både når det går godt og mindre godt. Men 'Bolig Bo' Jørgensen, der netop har rundet de 60 år, har vænnet sig til opgaven som øverste chef i Boligselskabet Sjælland, hvor hele 20 pct. af befolkningen i kommunen har til huse.

- Jeg bliver da også irriteret, hver gang der er en 'møgsag' i Roskilde Avis. Nogle gange er kritikken helt berettiget, mens det andre gange er misforståelser, som skal opklares. Men når kritikken er rigtig, og vi har begået fejl, gør det da også ondt på mig og andre medarbejdere her, forklarer Bo Jørgensen.

Rotterne i Rørmosen

En af de sager, der for nylig har ærgret ham mest, er rotteplagen i den store bebyggelse Rørmosen i den vestlige del af Roskilde.

- Jeg vil da heller ikke finde mig i, at der er rotter, som ligefrem spiser af møblerne, hvor jeg selv bor.

Som det ofte er tilfældet er problemet dog også mere kompliceret i dette tilfælde. Rotterne er bl.a. tiltrukket af, at nogle fodrer fugle, og andre har madvarer stående alt for længe på altanerne. Men den slags mellemregninger kan ikke bruges til så meget i det store billede.

- Konklusionen er under alle omstændigheder, at vi skal have løst problemet, og det kan kun foregå i samarbejde med beboerne. De skal nemlig over huslejen betale for de foranstaltninger, som vi bliver enige om at sætte i værk.

- I forvejen går den største del af deres husleje til kreditforeningen, fordi der skal betales af på lån til opførelsen og de forbedringer, som siden er gennemført. Der er ikke andre end beboerne til at betale - og det gælder også indsats imod rotterne.

Sagen ærgrer Bo Jørgensen ekstra, fordi Rørmosen har ældre og gode lejligheder, der er blandt de mest efterspurgte i hele boligselskabet.

Følsom renovering

Boligselskabet er for tiden i gang med en omfattende renovering af mange boliger, der er opført i 1950'erne, 60'erne og 70'erne. Her er der ikke foretaget den nødvendige vedligeholdelse gennem mange år, så nu bliver der sat fuld fart på denne opgave med en række såkaldte 'helhedsplaner' for bebyggelserne.

- Vi har fået 2 milliarder i lån af Landsbyggefonden, men det er jo lejerne fra Roskilde, som selv har indbetalt disse penge og endnu mere i tidens løb, fortæller Bo Jørgensen.

Renoveringerne foregår i en række af Roskildes store bebyggelser: Ringparken, Æblehaven, Rønnebærparken, Kristianslund, Fælledvej og Parkvænget.

- Men det er samtidig en følsom opgave, hvor vi enten kommer til at støve og møge i folks hjem eller må genhuse beboerne, mens det står på. Jeg ved ikke, hvad der er værst. Men under alle omstændigheder er det jo et stort indgreb i folks liv, og derfor kræver det også takt og tone fra vores side samt fra håndværkerne.

Mange job

Den store renovering af boliger i Roskilde, skaber også mange arbejdspladser, især hos de regionale entreprenører, som kan give sig i kast med så omfattende et arbejde.

- De fleste af disse job går til folk, som bor indenfor Region Sjælland, og her er der jo også god brug for beskæftigelse. Vi forlanger, at alle, der arbejder med vore boliger, får løn og arbejdsforhold efter danske overenskomster. Det er et ufravigeligt krav.

- For os er det i orden, hvis arbejdet f.eks. udføres af polske håndværkere på overenskomstmæssige vilkår. Men de skal kunne tale noget dansk - for eller opstår der alt for mange problemer i forhold til de mange ældre beboere i vore lejligheder, forklarer Bo Jørgensen.

Boligselskabet har også gang i en række nye boliger. F.eks. i 'Slagteriet' ved Køgevej, hvor der kommer 110 almennyttige lejligheder og lige så mange private udlejningsboliger.

'Toppen' i Trekroner og Skousbo ved Viby er andre af selskabets nye boliger, som er på vej.

Spændende mennesker

Gennem de mange år, som Bo Jørgensen efterhånden har arbejdet i Roskilde, har han lært alle hjørner af domkirkebyen at kende.

- Vi har en fantastisk by med så mange muligheder for at få et godt liv. Når man går gennem handelsbyens historiske gader, får man en helt særlig oplevelse, der ikke findes mange andre steder.

- Så er jeg stolt over, at Boligselskabet Sjælland kan sørge for, at så mange mennesker med en almindelig indtægt, fortsat også har råd til at bo et så dejligt sted. Det er en helt afgørende opgave for en lokal, social balance, som vi her sikrer, mener Bo Jørgensen.

tk Blå bog

Navn: Bo Jørgensen.

Født 27. juli i Søborg, hvor

Faderen var snedker og moderen kontorassistent.

Sluttede med realeksamen i Ølstykke, hvortil familien i mellemtiden var flyttet.

Gik på Roskilde Handelsskole i 'Kong Volmers' tid.

Højere Handelseksamen fra Handelshøjskolen.

Senere uddannet i Danske Bank.

Blev siden ansat i Sparekassen SDS og derefter hos Privatbanken, hvor han kom til at arbejde med internationale opgave og tilbragte et år i New York.

1990 kom han til kreditforeningen Nykredit, hvor han blev leder af den afdeling der tog sig af finansiering med almene boliger.

Derfra tog han så springet til domkirkebyens store lokale boligselskab, der har over 9.000 boliger i Roskilde og i alt 12.000.

Boligselskabet Sjælland var blevet dannet ved en sammenslutning af to tidligere almennyttige selskaber i byen, Roskilde Boligselskab og Andelsboligforeningen af 1899.

Her kunne de to tidligere chefer Ole Nyholm og Hugo Christensen se fordelene ved en fusion og forstod at sætte deres personlige interesser i baggrunden.

Boligselskabet Sjælland har nu i alt 250 ansatte, bl.a. viceværter, håndværkere, arkitekter og ingeniører.

Den årlige indbetaling fra de mange lejere er på over en milliard kroner.