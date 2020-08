Børnesang, hygge og fællesspisning på INSP

- Jeg syntes, at det kunne være så hyggeligt at mødes om eftermiddagen og synge børnesange, drikke en kop kaffe og så bagefter spise med til fællesspisningen. Indimellem kan man mangle tiden til bare at slappe af og være nærværende med familien, uden at skulle tænke på alle de praktiske ting som indkøb og madlavning, siger han.