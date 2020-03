Artiklen: Børnene på Roskilde Lilleskole lærte om at få: Styr på pengene

Materielle fristelser er der nok af derude, og de kan hurtigt komme inde for rækkevidde med et kviklån. Men Christina Tümmler Risdorf giver lige tre eksempler på lån, der falder vidt forskelligt ud efter 36 terminer, og hun understreger, at man skal holde øje med ÅOP - lånets Årlige Omkostninger i Procent.