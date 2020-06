Børnene har plads til fri leg på Trekronerskolens nye legeplads

- Legepladsen her er bygget til børn fra alderen seks til 15 år, så den har noget at byde på til alle klassetrin, sagde borgmesteren.

Legepladsen er stor nok til at rumme 200 børn på en gang, men det bliver ikke foreløbigt at det bliver afprøvet.

De første børn stod klar og var ivrige for at få lov til at løbe ind på pladsen, snoren var da heller ikke mere end klippet, før end der var et løb, som var en Roskilde Festival åbning værdigt, hen til de spændende legeredskaber.