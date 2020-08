Børnehuset i Trekroner bliver lukket fra mandag, efter at en medarbejder er blevet smittet med corona.

Send til din ven. X Artiklen: Børneinstitution ramt af corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børneinstitution ramt af corona

Roskilde Avis - 15. august 2020 kl. 18:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnehuset i Roskildes nye østlige bydel, Trekroner, må holde lukket fra mandag den 17. august, efter at der er konstateret corona.

En central medarbejder i børnehuset er blevet testet positiv, og derfor må de 20 medarbejdere og 81 børn holde sig hjemme, indtil de kan påvise, at de ikke er blevet smittet.

Roskilde Kommune har rådført sig med Styrelsen for Patientsikkerhed og må nu bede alle ansatte og børnene om at blive testet for corona.

Styrelsen oplyser, at forældrene også kan vælge at holde børnene hjemme i syv dage. Hvis de efter denne periode ikke har symptomer på sygdommen, fungerer det også som en negativ test, om at der ikke er nogen smitte.

Ærgerlig situation - Vi er kommet i en ærgerlig situation. Men ved at handle hurtigt håber vi at kunne begrænse sygdommen og snart åbne institutionen for børnene igen, siger borgmester Tomas Breddam (S).

- Samtidig minder det os om, at vi alle fortsat må gøre os umage for at holde høj hygiejne og god afstand, så sygdommen ikke på ny kan sætte vores samfund i stå, siger Roskildes borgmester.

Alle forældre med tilknytning til Børnehuset i Trekroner opfordres til at følge med på hjemmesiden Family, hvor der hele tiden kommer nye anvisninger på, hvad man skal gøre.