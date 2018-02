Se billedserie Thomas Mogensen fortalte om sin kendte far foran lysbilleder af- og eksempler på hans berømte møbelkunst.

Børge Mogensens søn om sin far: Kvalitets-møbler til folket

- Min far var optaget af, at møblerne skulle passe til mennesker. Han ønskede stole og borde af kvalitet ud til folket.

Sådan fortalte Thomas Mogensen ved et foredrag hos FDB-Møbler i Algade om sin berømte far til 50 tilhørere .

Sammen med andre unge møbelarkitekter sørgede Børge Mogensen gennem tre årtier fra 1940'erne for en guldalder i dansk møbel-produktion.

I de år kom mange danske familier til at bo og leve med lys, luft og plads, fordi møblerne var tilpasset deres boliger, der på det tidspunkt ofte var mindre lejligheder.

Børge Mogensen var selv udlært snedker, før han kom på Kunstakademiet og blev møbelarkitekt. Derfor havde han livet igennem en klar fornemmelse af, hvad der kunne lade sig gøre med de forskellige materialer, og hvordan de skulle behandles.

Mangel gav ny stil

Den unge møbelarkitekt kom for alvor i gang hos FDB's daværende direktør Frederik Nielsen under 2. verdenskrig i 1940'erne.

På det tidspunkt var det ikke muligt at importere eksotiske træsorter fra den store verden, og denne mangel-situation var en udfordring, som den unge Børge Mogensen og hans samtidige brugte til at finde nye løsninger.

De anvendte danske træsorter, der blev omhyggeligt bearbejdet. Så lavede de pindestole, hvortil man ikke skulle bruge så meget træ, som der også var mangel på.

Konen var nedenunder

Som ung boede Børge Mogensen i en lejlighed sammen med sin kammerat, den anden kendte møbelarkitekt Hans Jørgen Wegner.

Nedenunder boede en ung pige, der hed Alice, og som blev gift med Børge Mogensen.

Wegner blev også gift, og de to unge par tog på ferie i et sommerhus i Jylland, hvor det regnede hver dag. Så satte de to arkitekter sig til at tegne nogle af de møbler, som de siden blev berømte for.

Da Frederik Nielsen stoppede som direktør hos FDB, var der heller ikke længere på samme måde brug for Børge Mogensen som leder af møbelafdelingen, så han begyndte for sig selv.

I stedet begyndte han at samarbejde med Andreas Gravesen og andre private møbelfabrikanter.

Råd til mere

Efterhånden som Danmark blev et land præget af mere velstand og velfærd, ændrede Børge Mogensen også stil og brugte dyrere materialer.

Han havde altid været optaget af , at møblerne skulle være af høj kvalitet - og til at betale for almindelige mennesker. Men nu var der også råd til mere.

Den udvikling kom også til hans egen familie, der flyttede fra en mindre lejlighed i Hostrups Have på Frederiksberg til et hus i Jægersborg. Det havde Børge Mogensen selv tegnet, og han udvidede det gennem årene.

Børge Mogensen arbejdede flittigt hele livet med at tegne møbler, men af og til tog han sig også en pause med gode venner, hvor der blev festet igennem flere dage.

Derfor var hans store arbejdsdisciplin også en måde at holde sig i gang, så det ikke gik op i fest og ballade, forklarede Thomas Mogensen om sin berømte far.

Han døde i en alder af kun 58 år af kræft.

- Når vi nu står her i aften hos og ser, hvordan hans arbejde igen er kommet til ære værdighed, så bliver jeg glad. Det min far udrettede, har betydet noget for mange, konluderede Thomas Mogensen.

tk Læs også side 8