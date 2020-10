Tina Boel fra Roskilde er genvalgt som spidskandidat for SF til Sjællands Regionsråd.

Boel blev SF-spids til regionsrådet

Tina Boel fra Roskilde blev spidskandidat for SF ved valget til Sjællands Regionsråd i efteråret 2021, hvor hun i øvrigt også er førstedame ved valget til Roskilde Byråd.

Tina Boel generobrer dermed pladsen som leder for SF i Sjællands Regionsråd, hvor hun i den nuværende periode bl.a. er medlem af det centrale Forretningsudvalg.

- Jeg er selvfølgelig glad for denne opbakning, og når jeg stiller op til både regionsråd og byråd, giver det mig en vigtig mulighed for at kombinere sagerne.