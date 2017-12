Se billedserie Bilisterne får bøder, når de parkerer i Sct. Peders Stræde, selvom det er besluttet, at det er lovligt at parkere på vejen. Jørgen Bagge fra Importøren blev før valget lovet at parkeringsforbudet blev ophævet med det samme. (Foto: Jan Partoft)

Bøderegn over bilisterne: P-mareridt i byen

Roskilde Avis - 12. december 2017

Bøderne regner ned over bilister, der parkerer i Sct. Peders Stræde. Det sker selvom, at politikerne Peter Madsen og Torben Jørgensen (S) kort før valget lovede butiksindehaver Jørgen Importør Bagge, at de 17 p-pladser kom hurtig tilbage til byen, så der var kortere at gå, når folk skulle gøre deres juleindkøb.

På en måde er pladserne da også kommet tilbage, i det kommunens folk med jævne mellemrum dækker skiltene til, så de ikke gælder længere.

Men lige så jævnligt tager en eller flere afdækningen af igen. Hvilket betyder, at kommunens parkeringsvagter hiver afgiftsblokken frem og kræver penge af de intetanende bilister, der har læst i Roskilde Avis, at de gerne må parkere i gaden.

- Jeg synes ikke, det er i orden, at bilisterne får afgifter for at holde der, når det faktisk er lovligt, siger Jørgen Bagge.

Mange af bilisterne klager efterfølgende deres nød til ham, fordi de har set ham stå med politikerne i avisen.

Valgflæsk

- Jeg synes ikke, det kan være meningen, at vi bliver lovet noget før valget, og så bliver løfterne ikke holdt bagefter, siger Jørgen Bagge, der forgæves har forsøgt at få fat i politikerne.

- Kommunes folk kan jo bare skrue skiltene ned, til de får fat i nogle nye.

Jørgen Bagge er normalt en rolig mand, men det gør ham rasende, når kommunen gør det svært for beboere og butiksindehavere.

- Forvaltningen skal tænke på, at butikkerne skal tjene penge her til jul. Penge, der til dels går i kommunens kasse og dermed betaler for deres egen løn.

Jørgen Bagge mener ikke, at det er ordentligt gennemtænkt, når der i den kommende tid er så få p-pladser bagved Superbrugsen, at kommunen så sløjfer andre p-pladser i byen.

- Kommunen kan ikke være det bekendt, og det kan p-vagterne heller ikke, slutter Jørgen Bagge. Der bare vil have parkeringen tilbage til byen.

Forvaltningen er ikke vendt tilbage med et svar til sagen før redaktionen deadline.

