Blomsterbutik skifter ejer

Blomsterbutikken Flower Power i rundkørslen på Køgevej ved stationen skifter fra 1. september ejer. Joan Fagerberg har valgt at sælge forretningen efter at den har været i familiens eje i mere end 30 år.

- Jeg har længe haft et ønske om også at få en blomsterbutik i Roskilde, siger den nye ejer.

- Det er en god by at være i, og butikken her ligger rigtig godt.