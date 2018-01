Med en elcykel er vejret altid godt. (Foto: Colourbox)

Bliv fit:Lån en elcykel

Roskilde Avis - 20. januar 2018 kl. 16:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man overvejer at komme mere ud i den fri natur for at nyde den friske luft, så kan man erstatte nogle bilture med cykelture ved at låne en af kommunens elcykler.

-Det er aldrig dårligt vejr, når man har en elcykel! Det er fedt at overhale alle bilerne, der holder i kø ind ad Københavnsvej.

Sådan lyder nogle af udtalelserne fra projektet "Lån en elcykel - 2017." I alt 45 Roskilde-borgere deltog i projektets tre udlånsperioder.

- Jeg har sjældent oplevet noget, som så hurtigt har ændret min hverdag så markant, som elcyklen gjorde. Før jeg lånte elcyklen, brugte vi bilen til næsten alle transportbehov, også lokalt i Roskilde.

Formålet med udlånet er at inspirere kommunens borgere til at tage cyklen i stedet for bilen.

Udlånet må siges at være vellykket. Hele 45 procent af deltagerne erstattede bilen med elcyklen i mere end to dage om ugen under udlånsperioderne, ligesom 61 procent også brugte elcyklen til fritidsaktiviteter.

Elcyklerne udlånes nu igen i 2018, så det er bare at komme i gang med at tilmelde sig på roskilde.dk/laan-en-elcykel.