Blind med førerhund ingen adgang

Roskilde Avis - 10. april 2018 kl. 00:27 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jens Bromann blev lukket ude af flere forretninger i Roskilde, da han ville købe påskeoverraskelser til sine medarbejdere.

Årsagen var, at han havde sin nye førerhund med, der viser ham vej, fordi han er blind.

Jens Bromann har boet i Roskilde midtby i mere end 10 år.

Han og hans familie elsker byen, som han nyder at kunne gå rundt i til fods.

Med sine 65 år på bagen, pønser han på at trække sig tilbage fra sin virksomhed med 35 medarbejdere.

Tiden har han planlagt til at bruge på at gå i butikker, på cafe, restauranter og i det hele taget nyde livet i domkirkebyen på egen hånd.

Derfor besluttede han sig for at få en førerhund til at hjælpe sig rundt i byen.

For en måneds tid siden flyttede schæferhunden Lyra på to år derfor ind hos familien Bromann.

Men det har vist sig at være besværligt for ham og hunden at komme i nogle af de butikker, han gerne vil ind i.

Han har flere gange oplevet at blive afvist, fordi han havde Lyra med.

Når han går ind i en butik spørger han, om han må komme ind med Lyra eller om han skal lade hunden stå.

Førerhunde hører nemlig ikke ind under de sædvanlige hunderegler, da de er meget velopdragne hjælpere, der ikke snuser eller slikker rundt som andre hunde gør.

Det fremgår da også af dansk lovgivning, at førerhunde har adgang til alle butikker og restauranter.

Hvis en førerhund og ejer afvises, skyldes det udelukkende butiksejerens egen beslutning, fortæller Jens Bromann.

Han forklarer, at han ikke er meget for at parkere Lyra udenfor, da en førerhund er 150.000 kroner værd.

Smidt ud

Lørdag 24. marts skulle han i tre butikker i bymidten. I to af dem blev han afvist og måtte gå med uforrettet sag.

Et af stederne var Meny i gågaden, hvor han havde haft Lyra med to gange forinden uden problemer.

Tværtimod havde han fået hjælp af søde medarbejdere, der både fulgte ham rundt, og som passede på hunden forrest i butikken, fortæller han.

Den tredje gang han dukkede op, fik han dog den besked, at han ikke måtte komme ind med sin hund, og han blev bedt om at forlade butikken.

Det samme skete hos naboen, hvor han ville købe påskeæg.

Han gik nedslået hjem, fordi det nu kunne vise sig at være til besvær at have en førerhund i stedet for den hjælp, han havde troet, det var.

- Hunden viser vej og gør tegn, som jeg kan følge. På den måde kan jeg for eksempel finde døråbningen uden at føle mig frem.

- Jeg synes, det er ærgerligt, hvis man ikke længere kan bruge en førerhund, for den er en stor hjælp for mange i hverdagen. Men desværre har jeg hørt fra flere, at det efterhånden giver problemer nogle steder.

Jens Bromann fortæller, at hvis han for eksempel skal på cafe, så ringer han og hører, om han må have Lyra med.

- Men hvis man altid skal ringe, så kan man jo ikke gøre noget spontant.

Førerhundebevis

Det er tilladt for fødevarebutikker og restauranter at give førerhunde adgang.

Der er cirka 260 førerhundebrugere i Danmark.

De bærer et førerhundebevis, som dokumentation for, at

det ikke giver påtaler, hvis en fødevarebutik giver førerhunde adgang.

det giver ikke sure smileys, hvis en førerhund er i serveringsområdet.

Kilde: Fødevarestyrelsen og Dansk Blindesamfund.