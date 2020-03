Et stykke af rykningen på det gamle rådhuses tag er blæst løst. Et andet stykke blæste ved samme lejlighed ned på Stændertorvet.

Blæsten river i Byens hus

Et stort zinkstykke drønede ned på Stændertorvet med et ordenligt rabalder, og der var flere løse stykker på taget. Ingen kom til skade, da det store tunge stykke metal blæste ned,

Roskilde Brandvæsen blev tilkaldt for at spærre området af. I første omgang var det ikke muligt at sætte en lift i aktion for at fjerne det løse stykke på taget. Det blæste for meget.