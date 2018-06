Se billedserie dav

Bjerge af affald i boligkvarter: Det stinker og tiltrækker rotter

Roskilde Avis - 07. juni 2018 kl. 16:49 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Affaldet hober sig op i Ternehaven, der ikke har fået fjernet affaldet i mere end to uger, fortæller Ruth Hauge Jensen.

- Det stinker og tiltrækker rotter, og folk smider affaldet ved siden af, fordi skraldet alligevel flyder ud over det hele, siger Ruth Hauge Jensen.

Hun forklarer, at Ternehaven har fået fælles affaldssortering ligesom andet tæt lavt boligbyggeri. Det har fået Ternehaven til at udvikle sig til lossepladslignende tilstande,

I mens står de gamle skraldespande ubrugte ved hver adresse.

- De små containere er alt for få og bliver tømt alt for sjældent, hvilket betyder at affald hober sig op i bjerge og flyder på jorden, forklarer Ruth Hauge Jensen. Tidligere fik de fjernet affaldet hver uge. Med den nye ordning er det beregnet, at det skal væk hver uge.

- Måger har vi set flere af i affaldet og hvis rotterne ikke allerede er der, kommer de i hvert fald snart med emballage med madrester der flyder på jorden. Stanken en er uudholdelig for de lejligheder, der ligger overfor, som er naboer til affaldsbjergene.

Ansvaret ryger

Hun mener, at det ansvarlige udvalg i Roskilde kommune i samarbejde med Boligselskabet Sjælland må sørge for, der bliver sat flere containere op, og at de bliver tømt hver uge, ligesom de fik hentet affald før.

- Det virker som om, man har forestillet sig, der kommer mindre affald end før, hvor vi havde hver sin affaldssæk.

- I princippet tror jeg de fleste her går ind for affaldssortering, men der sker en ansvarsforflygtigelse jo mere affaldet flyder.

Hun mener, at den bedste løsning til rækkehuse som i Ternehaven vil være en vogn til affaldssortering ved hver husstand.

- Så vil mange også gøre sig mere umage med sorteringen.

Ideen med affaldssortering er udmærket, men kun hvis remedierne er til det og tømningen sker ofte nok.

Mangler at tømme

Affaldsordningen i Roskilde har ikke fungeret optimalt det seneste stykke tid efter indførelsen af øget sortering. I Pinsen skulle 500 manglende tømninger rundt i Roskilde gennemføres, lovede kommunen fredag.

Mange indbyggere er trætte af de stinkende affaldsproblemer, der kun bliver værre i varmen.

Roskilde Avis har flere gange skrevet om beboere, der ikke har fået hentet deres affald. Et sted var det så slemt, at de ikke længere kunne bruge affaldsskakten i stuen, fordi den var fyldt til randen. I stedet måtte de op på første sal for at smide ud.

Formand for Klima- og Miljøudvalget Karim Friis Arfaoui har tidligere forklaret til Roskilde Avis, at det tager tid at få den nye affaldsordning til at fungere optimalt. Han opfordrer til, at man klager via kommunens hjemmeside. Hvis det ikke går i orden, kan man kontakte ham på karimfa@roskilde.dk .

