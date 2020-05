Se billedserie Frank Birkebæk midt i den store museumsgård, som han fik skabt ved Skt. Ols Gade og Skt. Ols Stræde, selv om det gav nogle stød undervejs.

Birkebæk skriver ny bog om: Et indviklet liv

Roskilde Avis - 24. maj 2020 kl. 00:56 Af Arkivfoto: Erling J.

'Ærtehalm' betyder at noget hænger uløseligt filtret sammen, og livet har da også på én gang været sammenhængende og til tider indviklet for Frank Birkebæk. På flere måder er titlen velvalgt til den nye selvbiografiske roman, som opbyggeren af Roskildes museums-imperium ROMU netop har udsendt på forlaget Wunderbuch.

Manden, der startede på et lille bymuseum i 1979 og endte i spidsen for et stort og anerkendt museums-kompleks ved sin pensionering i 2017, demonstrerer sin veludviklede historiske sans ved også at kunne skrive om sit eget liv med skiftende og stadigt ændrede synsvinkler. Det har samtidig gjort bogen sjovere og mere spændende.

Birkebæk har valgt det gode greb at skrive om sig selv i tredje person, fremfor en traditionel jeg-biografi med opremsning af egne fortræffeligheder i episoder undervejs.

Flot distance

Ved at beskrive sig selv udefra har han i flere passager bedre kunnet holde en både flot og sarkastisk distance til sig selv. Bl.a. giver det sig udtryk i, at han også har blik for egne mangler eller personlige svagheder. F.eks. når det gælder lysten til at få magt og indflydelse eller manglende en umage for at bevare vigtige menneskelige relationer.

Rent sprogligt er bogen fuld af korte og rammende sentenser. Men ind i mellem kan det dog blive lidt rigeligt - når der næsten for enhver pris skal være et 'bon mot' med korte mellemrum.

De lidt mere spekulative eller filosofiske passager går ligeledes lidt henover hovedet på prosaiske og jordbundne typer som undertegnede. Alligevel er der meget at hente for læsere, der er interesserede i at vide mere om en af Roskildes betydende skikkelser gennem det sidste halve århundrede.

Kærligheden i Haslev

Drengen blev undfanget under betydelig fare i slutningen af den tyske besættelse og født kort efter befrielsen i maj 1945. Forældrene flyttede rundt i landet til faderens job som lærer og degn, og den lille Frank fik minder fra både Jylland og Nordsjælland.

Allerede som lille sætter han sig et mål om at beskæftige sig med historien og kunne formidle den på museer, og det lykkes som bekendt.

Et af bogens højdepunkter er studentertiden i den missionske uddannelsesby Haslev, hvor den unge mand møder sin livslange kærlighed, som dog langt fra er uden komplikationer.

Forelsket i Italien

De to drager på dannelsesrejse til Italien med toget, hvor der er tid til at opleve de skiftende landskaber med deres stemninger. Senere foregår det i bil, men evnen til oplevelser er fortsat den samme i køer på motorvejen og de nødvendige stop undervejs.

Italien bliver en livslang kærlighed for Birkebæk, der både elsker en gode mad fra Rom og Piemonte, som jo tillige byder på Barolo og andet godt. Beskrivelserne af smagen får hos ham en udpræget sanselighed, f.eks. under et helt enkelt måltid med hvide trøfler.

Palanca-chok

Et andet højdepunkt i bogen var beskrivelsen af foredrag rundt om i fædrelandet, som han gerne gennemfører uden at skulle have penge for det, men gerne et par flasker vin.

Hos en enkelt loge, synes han dog, at niveauet også kunne blive 'for fedtet'. Her fik han overrakt tre flasker af Brugsens berygtede Palanca-vin, som i sammenligning gjorde Irmas Okseblod eller Præstetanker til den rene gourmet-drik.

Tømmermændene fra et ægte 'Palanca-chok' slog alt andet - og det eneste gode ved vinen var, at den i hvert fald ikke smagte af prop, fordi der var skruelåg.

Udsigtspunktet fra Himmelev

Roskilde er ikke nævnt direkte i Birkebæks bog om sit liv, selv om det var her, at han gennem de mange år satte et blivende monument over sig selv med museumsgården ved Skt. Ols Stræde og det nye rockmuseum på Musicon. Alligevel gennemsyrer Roskilde og oplevelserne herfra både bogen og hans liv.

Lige fra indledningen om hans gamle hus på Klostervej i Himmelev, hvorfra man i starten havde en fin udsigt over fjorden, inden der efterhånden skød mange flere huse op, og det hele groede meget mere til.

Som symbolsk billede bruger han på samme måde det gamle munkekloster i Roskilde, der siden blev til hjemsted for de adelige jomfruer og nu efterhånden måtte sælge al sin jord for at overleve.

Sådan skifter ens personlige perspektiv gennem livet, mens alt stadig vokser og ændrer sig, noterer den gamle historiker sig, som en gangbar konklusion.

