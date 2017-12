Birgit Pedersen gør status over sine otte år som kultur- og idrætsformand samt 24 år i Roskilde Byråd. Foto: Jan Partoft

Birgit Pedersen efter 24 år i byrådet: Kulturen blev min skæbne

Roskilde Avis - 13. december 2017 kl. 00:53

- Ja, du kan godt sige, at kulturen blev min skæbne i det lokalpolitiske arbejde.

Sådan siger Roskildes 'kultur- og sportsminister' Birgit Pedersen (SF), der nu takker af til nytår efter ikke mindre end 24 år i byrådet.

Tilnavnet fik hun fra avisen, fordi hun gennem de sidste otte år har været en meget engageret og aktiv formand for Roskildes Kultur- og Idrætsudvalg. Men hun blev så glad for det, at hun også selv brugte det.

I 1994 kom hun første gang i byrådet som mandat nummer fem hos SF, der dengang var et af byens største partier.

'Den røde maler' Tonni Nielsen var på det tidspunkt ubestridt leder for SF i Roskilde og styrede det hele med fast hånd.

- Det var en fin oplevelse. Han ringede til mig og sagde: Du skal i Kultur- og Fritidsudvalget.

Dermed var fru Pedersens kommunalpolitiske karriere udstukket for mange år frem.

Til fodbold med Ole

Den nu 71-årige Birgit Pedersen er opvokset i København, hvor forældrene var henholdsvis kok og smørrebrødsjomfru.

Hendes storebror var nu afdøde skuespiller Ole Ernst, der bl.a. er kendt for sin rolle som von Scholten, der var guvernør i Dansk Vestindien, da slaveriet blev ophævet.

Han spillede også en ung og naiv kriminalbetjent i de mange film om Olsen Banden.

Som ung lærer blev Birgit Pedersen ansat hos Særforsorgen i Roskilde, hvor hun arbejdede ind til for få år siden.

- Sport har nu altid interesseret mig. Sammen med Ole og min mor var jeg tit til fodbold i Valby for at se Frem spille. Så det område var slet ikke ukendt for mig.

Anna havde humor

I de første mange år havde hun socialdemokraten Anna Skov Hansen som formand i kulturudvalget.

- Hun havde humor og tog heller sikke sig selv så højtideligt. Derfor var det et fint udvalg at være med i, beretter Birgit Pedersen.

Efter at Anna Skov var skiftet til De Konservative, blev posten som udvalgsformand overtaget af to andre socialdemokrater, først Hanne Eisen og derefter Jette Kristensen.

Ved kommunesammenlægningen i 2005 gik posten til Evan Lynnerup (V), før Birgit Pedersen selv blev udvalgsformand fra 2010.

Kulturel udvikling

For Birgit Pedersen var det ikke noget stort spring.

- Gennem Ole kendte jeg jo til kunstnerne, og i Roskilde havde jeg mange kontakter indenfor kultur-miljøet.

- Da jeg begyndte indenfor dette område i 1994, havde sporten en mere dominerende rolle. Kulturlivet var begrænset til nogle få og lidt 'fine' foreninger.

- Her er sket en meget stor udvikling i årene siden, hvor det er spredt ud på langt flere. Ved siden af kommunen har Festivalen og Roskilde-hallerne også haft en vigtig rolle i alle disse aktiviteter.

- I dag er Roskilde Handel jo også klar over, at de må satse på kulturelle aktiviteter, hvis de stadig skal få folk til at komme ind til byen og handle i de fysiske butikker, fremhæver Birgit Pedersen.

Sporten sociale rolle

Den nu afgående Kultur- og Idrætsformand mener, at mange undervurderer kulturens og sportens sociale rolle og økonomiske betydning.

- Et af mine største resultater er, at jeg har fået både kultur og idræt højt på dagsordenen og sikret gode bevillinger til dette område.

- Sport og kultur kan trække unge ind i fællesskaber, så de udvikler sig og får nye interesser. For vore indbyggere er det gode vitaminer - og det har også erhvervspolitisk betydning, fordi det gør Roskilde mere attraktiv for både virksomheder og nye tilflyttere.

Birgit Pedersen er samtidig stolt af, at hun nu har fået lavet klosterets gamle forvalterbolig i Algade 31 om til et kommende børnekulturhus som en del af biblioteket.

En smøg på stadion

Ved det netop overståede kommunevalg havde Birgit Pedersen besluttet ikke at genopstille og holdt sig langt væk fra rådhuset på valgaftenen.

- Jeg skulle ikke sidde og glo en hel aften i en sofa og vente på, at nogle kom ud og fortalte mig, hvor meget SF nu havde fået ud af det.

- Når man er stoppet, skal man holde sig væk. Jeg er god til ikke at lave noget. Tiden går fint med at læse, strikke eller se fjernsyn. Jeg skal heller ikke være frivillig i noget - jo, måske på et tidspunkt i Mødrehjælpen.

- Så skal jeg stadig med drengene ned og se fodbold, når FC Roskilde spiller.

- Vi har netop haft overlevering i kommunens forvaltninger, og her fik jeg af den nye udvalgsformand Claus Larsen en fin vest, hvor der står 'kontrollør' på ryggen.

- Så nu kan jeg stå i mellemgangen over siddepladserne i fred uden at blive jaget væk, mens jeg får mig en smøg og ser på spillet, drømmer den snart forhenværende sportsminister.

