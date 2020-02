Biltyv stak af efter uheld

Tirsdag formiddag skete der et mindre uheld på Circle K tanken på Ringstedvej. Da en 50-årig mand fra Ugerløse var på vej ud fra tankens p-plads i sin bil, blev han påkørt bagfra af en VW Passat.

Under den efterfølgende samtale blev føreren af Passaten bedt om at oplyse sit navn. Det havde han åbenbart ikke lyst til. I stedet for kørte han fra stedet.