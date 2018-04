Billigere at komme i luften

Roskilde Lufthavn har sat priserne ned for at benytte lufthavnen. Prisnedsættelsen gælder startafgift, passagerafgift og for at have et fly holdende i lufthavnen. Prisfaldet betyder, at Roskilde Lufthavne bliver en af landets billigste for private fly. Priserne er sat ned med 7,2 procent.(Foto: Jan Partoft)