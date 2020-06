Billedserie fra Dyrskue: Mennesker, maskiner og dyr til skue

Roskilde Dyrskue var planlagt til at finde sted i grundlovsweekenden 5. til 7. juni, men er aflyst på grund af corona-virussens hærgen. Begivenheden er normalt den årligt tilbagevendende lejlighed for byboerne til at komme tæt på landbrugserhvervet. Her kan man se på mange af de dyr der er grundlaget for en stor del af vores fødevarer, og man kan samtidig se nogle af alle de tekniske hjælpemidler, som bruges i det moderne landbrug. I billedserien her kan man se et lille udpluk af tidligere års maskinudstilling på dyrskuet.