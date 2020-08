Billedserie: Kunst fra kælderens dyb

Atelier Unders fysiske placering har kraftigt medvirket til navnet, da det ligger i kælderen under den gamle spritfabrik på hjørnet af Holbækvej og Ringstedgade. Stedet er værksted for 10 kunstnere, og i øjeblikket har de rykket en del af deres værker op fra kælderen for at udstille dem hos Roskilde Kunstforening i Palæfløjen på Stændertorvet.