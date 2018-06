Nedrivningen af det gamle skoleslagteri er gået i gang. I første runde bliver bygningerne renset for miljøfarlige stoffer, før end nedbrydnings­maskinerne begynder på at fjerne bygningerne.(Foto: Jan Partoft)

Billedserie: Klar til nedrivning af det gamle skoleslagteri

Parkeringspladserne skal placeres syd og øst for den gamle arrestbygning sammen med de pladser, der skal indrettes i en kælder under boligbyggeriet. For at få en sikker vej hertil skal der være adgang fra Skovbogade.

Ved godkendelsen af en lokalplan for byggeriet besluttede et flertal, at der skal være færre p-pladser, end man normalt kræver til så mange lejligheder. Derfor skal de beboere, som vil slå sig ned her, på forhånd accpetere at bruge delebil.