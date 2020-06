Roskilde Dyrskue er aflyst i 2020, så man må bruge billedserien her og sin fantasi til at skabe dufte, lyde og steming, hvis man vil have oplevelsen.

Billedserie: Dyrskuet er aflyst, her kan du alligevel snuse til stemningen

Til gengæld er det muligt at finde lidt dyrskuestemning her på sn.dk, hvor vi er dykket lidt i billedarkivet for at hente noget stemning frem fra dengang man kunne samles til det store årlige møde mellem by og land.