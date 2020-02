Billedserie: Dampen er gået af remisen

Se billedserie DSB's gamle remise ved Roskilde Station er fredet. Indtil årsskiftet brugte Danmarks Jernbanemuseum remisen som værksted. Foto: Jan Partoft

Roskilde Avis - 28. februar 2020 kl. 07:42 Af Tekst og foto: Jan Partoft

DSB's gamle fredede remise for enden af Skovbogade har i mange år været hjemsted for Danmarks Jernbanemuseums aktiviteter. Det er blandt andet her, at kopien af det første lokomotiv til banen mellem Roskilde og Købehavn, Odin, er bygget.

Remisen var også base for de store damplokomotiver, der blev brugt til museets veterantog. Her kom en lang række frivillige for at holde lokomotiverne køreklare, eller sætte dem i stand, så de kunne bruges til kørsel.

Nu har jernbanemuseet lukket for aktiviteterne i remisen. For fremtiden skal de frivillige til museet i Odense, når der skal arbejdes med det gamle materiel.

Danmarks Jernbanemuseum har valgt at samle aktiviteterne i Odense for at begrænse udgifterne. For fremtiden bliver remisen kun brugt til magasin- og remiseformål.

Hidtil har DSB ydet tilskud til driften af remisen, men den aftale er ophørt. Selve remisen, bygningerne og spor, der hører til, er nedslidte. Jernbanemuseet har ikke penge til at sætte spor og bygninger i stand.