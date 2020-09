Billedserie: Åben Dans giver svar på livets første lange række af spørgsmål

- Vi mente at, nu var det på tide at lave en ny forestilling for børn, selv om der stadig er efterspørgsel på de gamle, siger Thomas Eisenhardt fra danseteateret.

- De helt små børn er optaget af at se på lyset, scenografien og bevægelserne i dansen, de lidt ældre begynder at danse med og de ældste begynder at forstå meningen med det rollespil, der er mellem de to dansere.