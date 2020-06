Se billedserie Eleverne fra BGK-Roskilde har flyttet deres årlige udstilling til vinduerne i Snæversti. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Billedkunstnerisk Grundkursus har fundet ny måde at vise elevudstilling på: Ung kunst i Snæversti

Roskilde Avis - 13. juni 2020 kl. 07:11 Af Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udegalleri og onlinegalleri er to effektive udstillingsmetoder, som de unge kunstnere fra Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) har taget i brug til årets udstilling af deres værker.

- I år har vi været nødt til at finde ud af noget helt andet end vi plejer, siger kunstfaglig afdelingsleder Astrid Winsløw Hammer fra BGK.

- Eleverne har fået mulighed for at udstille online på vores hjemmeside, og nu har vi også været så heldige, at vi kunne låne montrerne i Snæversti af Kulturstrøgets aktører.

- Her har afgangseleverne fået hver deres udstillingsvindue.

Sort-hvid isloation Alle 11 elever på BGK har også været med i et fælles projekt, som de har aftalt i løbet af corona-tiden, hvor de hjemmefra har aftalt tema og rammen for opgaven. Det er der kommen en serie sort-hvide fotografier ud af med temaet: En tilværelse i isolation.

Udstillingen i Snæversti og på nettet har fået titlen 'Hver især' og den har krop og identitet som tema.

- Jeg har taget udgangspunkt i kroppen, siger Amalie Egebjerg Jespersen om sine værker i Snæversti.

De fleste er af keramik, og det er også den kunstform, som hun vil prøve at uddanne sig i.

- Jeg har søgt ind på den keramiske linje hos KADK, siger hun.

- Hvis jeg ikke bliver optaget i denne omgang, har jeg en aftale om et arbejde hos en keramiker, så jeg kan blive bedre på den måde.

Amalie Egebjerg Jespersen har også lavet sit bidrag til det sort-hvide fototema.

- Jeg har ikke arbejdet ret meget med foto mens jeg har været på BGK, jeg har mest brugt det til at tage billeder af mine værker. Men jeg fik da lavet et billede til temaet, hvor jeg sidder på en stol på en tagryg og kigger på nogle mørke skyer, det var min fortolkning af isolation.

For Emma Veisegaard er kunsten præget af den anden uddannelse hun er i gang med.

- Jeg er også ved at uddanne mig til social- og sundhedsassistent, og i det arbejde møder man mange mennesker, som har kæmpet sig frem gennem hårde lag af dårlige oplevelser, siger hun.

- Det har inspireret mig til at lave en mælkebøtte, der er skudt op gennem den hårde asfalt, men den har samtidig en lang rod på 13,5 meter. Det er med til at vide, at selv om man er kommet ovenpå, så har man en lang fortid som baggrund.

Emma Veisegaard vil gerne tage et fjerde år på BGK, men hun vil også koncentrerer sig om at blive færdig med sin uddannelse som social- og sundhedsassistent.

Uddannelsen hos BGK-Roskilde tager som udgangspunkt tre år, men der er mulighed for at få et fjerde år. Skolen er i øjeblikket i gang med at udvælge de otte nye elever, der er plads til i den kommende sæson.

Udstillingen i Snæversti bliver som minimum hængende frem til og med 30. juni, men der er mulighed for at den kommer til at vare længere, da Kulturstrøgets aktører ikke har planlagt nogle nye udstillinger i vinduerne i sommer.

Fakta om BGK-Roskildes udstilling BGK Roskildes 'inline' udstilling i Snæversti kan ses alle dage fra klokken 10 til 17. I de øvrige timer i døgnet er de automatiske skodder rullet ned.



Udstillingen på nettet kan ses hele døgnet på

De 11 unge kunstnere er:



Alberte Rydahl.

Alma Akua.

Amalie Egebjerg Jespersen.

Camille Juul.

Emma Veisegaard.

Hannah Asmann.

Ida Kamille Braae.

Karla Lund Stenby.

Kristine Søholm Clausen.

Laura Højgaard Fog.

Signe Munkholm Bøgelund.

