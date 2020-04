Artiklen: Bilister utilfredse med lang kø på genbrugsplads: Kontaktede politiet for at rydde vejen

Mandag formiddag fik politiet flere henvendelser fra folk, der var utilfredse med den lange kø på genbrugspladsen, der har været lukket i flere dage på grund af coronavirus.

Politiet kørte ud til Vestre Hedevej for at få overblik over situationen og kunne konstatere, at køen ganske rigtigt var lang, fordi personalet kun lukkede få bilister ind ad gangen, som de skulle.

Ordensmagten vurderede, at de mange biler ikke gav farlige situationer, men utilfredse miner, og kørte fra stedet igen.

Politiet opfordrer folk til at vente med at køre på genbrugspladsen, hvis de vil undgå at holde i lang kø. Mange folk har nemlig benyttet hjemsendelsen fra arbejdspladsen til at rydde op i hjemmet og ordne have.

Nu da genbrugspladserne er åbne, bliver bunkerne kørt væk, og køen er derfor naturligt lang.