Bilister slap med skrammer i voldsomt uheld

Fredag formiddag tørnede to biler sammen i krydset Holbækvej-Hyrdehøj Allé-Låddenhøj. Sammenstødet var så voldsomt, at den ene bil endte på taget. Undervejs på rulleturen rev bilen et trafiklys ned fra sin stander.