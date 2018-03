Send til din ven. X Artiklen: Biler på havnen: Torsdagstræf bliver permanet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biler på havnen: Torsdagstræf bliver permanet

Roskilde Avis - 13. marts 2018 kl. 06:23 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere års ærgrelser og glæder over, at Plan- og Teknikafdelingen flere gange har forsøgt at aflyse det ugentlige torsdagstræf på havnen, ser nu ud til at være ovre.

I stedet bliver det store træf sandsynligvis gjort permanent.

Forvaltningen foreslår, at madboderne, der kom til at stå på havnen for første gang sidste år, får lov til at komme igen hver torsdag, da de var så stor en succes.

Dengang ytrede folkene i boderne ønske om at få mulighed for at slutte strøm til, så de undgik larm fra de medbragte generatorer. Det ser ud til at blive en realitet i år.

Larmklager fra naboer

Ikke alle er dog lige glade for arrangementet. Kommunen har fået flere henvendelser angående trafik og støj, fordi træffet tiltrækker i hundredevis af biler og motorcykler.

Blandt andet har 29 naboer skrevet under på en klage, hvor de beder om, at kommunen gør noget for at begrænse motorstøjen både om torsdagen og på andre dage, hvor havnen tiltrækker folk med køretøjer.

Klagerne foreslår, at der skal være begrænset adgang for motorcyklister på havnen, færre MC-holdepladser. Desuden mener de, at der skal være chikaner eller vejbump på Frederiksborg, ligesom de mener, at kommunen skal henvise motorcyklisterne til at tage på dyrskuepladsen eller på rastepladser.

Hegn mod trafik

Forvaltningen foreslår, at man laver forskellige ting for at øge sikkerheden på grund af de mange køretøjer.

Den foreslår, at man gør det ved at sætte fodhegn op på den nordlige side af Fjordstien ind til det grønne græsområde for at øge trafiksikkerheden.

Desuden kan man sætte en hæve sænke/stele ved stiens indkørsel ved Strandengen.

Sagen bliver behandlet torsdag i denne uge.