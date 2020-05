Bibliotekaren anbefaler: Vilde vidunderlige verden

DR1 har i foråret vist serien "Vilde vidunderlige Danmark". Bibliotekar Ann Luther Torp har samlet tre faglitterære bøger, der rækker ud over Danmarks grænser og giver os lyst til at passe ekstra godt på stort og småt i naturen.

Den svenske forfatter Patrik Svenssons bog handler om forholdet mellem en far og en søn, om fællesskab, om tab, og selvfølgelig om ål. Svensson fiskede efter ål sammen med sin far, der nu er gået bort, og sønnen frygter, at ålen som art vil lide samme skæbne. Ålen er et på mange måde mystisk dyr, som vi endnu ikke ved alt om. Svenssons bog er fin naturformidling og samtidig en rørende beskrivelse af relationen mellem en barsk far og en følsom søn.