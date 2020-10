Artiklen: Bibliotekaren anbefaler: To sjove tegneserier til både børn og voksne

Bibliotekaren anbefaler: To sjove tegneserier til både børn og voksne

En masse tegneserier er oprindeligt lavet til børn, men med tiden bliver de også læst af voksne, der enten vil genopleve læseglæde fra barndommen, eller forsøge at sende den videre til de næste generationer. Her er to sjove børnetegneserier, der fint egner sig til både oplæsning og selvlæsning.