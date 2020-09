Se billedserie Den gyldne handske. Foto: Boris Laewen

Send til din ven. X Artiklen: Bibliotekaren anbefaler: Stribevis af gode film Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bibliotekaren anbefaler: Stribevis af gode film

Roskilde Avis - 02. september 2020 kl. 06:26 Af Gustav Lindberg Maindal, bibliotekar på Roskilde Bibliotekerne. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kender du Filmstriben.dk? Det er et filmsite styret af de danske folkebiblioteker og her kan du hver måned låne tre film. Filmstriben har et særligt godt udvalg af både spille- og dokumentarfilm, men også serier og kortfilm. Roskilde Bibliotekerne giver et par anbefalinger til tre særligt gode film, du kan se på Filmstriben:

Inna de Yard - the soul of Jamaica (2019)

Om man har øre for reggae eller ej, så er denne dokumentar et magisk portræt af genren, men ligeledes en film omkring tro, kultur og musik på Jamaica. Inna de Yard er en reggae supergruppe og de følges af kameraet under indspilningen af albummet "The Soul of Jamaica". Et sjovt og anderledes portræt af hvordan et album bliver skabt.

Kaninbjerget (1978) En animationsfilm lavet over Richard Adams kendte bog Watership down eller på dansk Kaninbjerget. En film der har opnået kultstatus for dens smukke og samtidig brutale visuelle stil. Historien handler om kaninen Hassel der med sine venner prøver at leve et liv i fred, men trues af den aggressive kanin-klan Efrafa. En historie om overlevelse og håb, mørke og ondskab. For børn såvel som voksne, gerne sammen.

Den Gyldne Handske (2019) Et hårdt og kvalmende portræt af den tyske seriemorder Fritz Honka. Filmen foregår i 1970ernes red light district kvarter St. Pauli i Hamburg og er opkaldt efter den bodega, hvor Honka begik en stribe af brutale mord. En skildring af en syg mands forfald i en bydel allerede i forfald. En kontroversiel film fra sidste år, der skabte debat på den tyske filmscene. Ikke for sarte sjæle.

På trods af at du kan låne tre film om måneden, så kan det hænde at vores kvote bliver opbrugt og der ikke er adgang til flere lån. Det sker når der er rigtig mange, der benytter sig af muligheden. Du kan finde mere information om filmstriben på roskildebib.dk.

Hver uge bringer en bibliotekar fra Roskilde Bibliotekerne anbefalinger i avisen og her på hjemmesiden.

relaterede artikler

Bibliotekaren anbefaler: Musikdokumentarer 12. maj 2020 kl. 09:32