Bibliotekaren anbefaler: Sommerferielæsning for børn og unge

Få sjove læseudfordringer på biblioteket, læs tre bøger, anmeld dem og være med i konkurrencen om at tømme en boghandel. Den landsdækkende konkurrence "Sommerbogen" er for alle børn og unge mellem 6 og 15 år, og I kan allerede nu på jeres lokale bibliotek hente et ark med læseudfordringer og få inspiration til, hvad I kan læse i sommerferien. Vi kommer her med tre bud.

Kvantespring af Lise Villadsen

Astrids storesøster, Cecilie, lider af angst og har svært ved at klare hverdagen. Det påvirker hele familien. Det er svært at være Cecilie, men også at være Astrid. For hvordan kan Astrid leve et almindelig ungdomsliv med fester, venner og forelskelse, når hun ved, at Cecilie er derhjemme og allerhelst vil have Astrid ved sin side?