Bibliotekaren anbefaler: Ny dansk litteratur

I år er der kommet så utrolig meget god dansk litteratur, og det er både fra etablerede forfattere og de mere nye. Jeg vil derfor anbefale to af de bøger jeg med stor glæde har læst for nylig.

Blomsterdalen af Niviaq Korneliussen

Denne grønlandske roman tager udgangspunkt i den høje selvmordsrate der er blandt unge mennesker i Grønland. Hver kapitel indledes med en nedtælling fra 45. Den første hedder "45. Kvinde. 38 år. Hængning" Jeg-forfatteren i bogen er en ung lesbisk kvinde, som ikke kan vente med at komme væk fra sit barndomshjem og til Århus for at studere. I Århus har hun svært ved at falde til i studiemiljøet og samtidig savner hun sin ældre kæreste Maliina usigeligt. Da kærestens kusine begår selvmord lige før jul tager jeg-fortælleren hjem til hende, men heller ikke her går alt som forventet.