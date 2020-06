Se billedserie Ugens to anbefalinger er denne gang et par krimitegneserier.

Bibliotekaren anbefaler: Krimitegneserier

Roskilde Avis - 09. juni 2020 kl. 17:35 Af Morten Langkilde, bibliotekar på Roskilde Bibliotekerne Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I denne uge anbefaler Morten Langkilde to krimitegneserier. De er begge drøngodt tegnet, er spændende fortalt, og byder på sympatiske og menneskelige hovedpersoner.

Nestor Burma - Lusk i Latinerkvarteret af Malet og Barral

"Lusk i Latinerkvarteret" er femte bind i tegneserieudgaverne af Léo Malets romaner. Det grafiske univers er skabt af mesteren Tardi, kendt for Adèle Blanc-sec. I dette bind er tegnearbejde og tilpasning til mediet udført af Barral, der på fornem vis fortsætter i Tardis stil. Romanforlægget er en velskrevet krimi i noir-genren - Nestor Burma er det franske svar på Sam Spade - og adaptionen til tegneserie er yderst velfungerende. Miljøskildringerne af Paris er i en klasse for sig.

Kort om handlingen: En ung medicinstuderende begår selvmord. Nestor Burma opsøges af hans kæreste, der ikke tror at hendes kæreste kunne gøre en ende på sit eget liv. Burma efterforsker, i første omgang med det formål at finde beviser, der understøtter forklaringen om selvmord. Undervejs kompliceres sagen, og Burma må indse, at det hele ikke er så enkelt som det ser ud til.

Maggy Garrison - 1. Smil nu, Maggy af Trondheim og Oiry

Serien om Maggy Garrison er en krimitegneserie, der adskiller sig ved at have en ung kvinde i hovedrollen. Layouts er traditionelle i deres billedopbygning, men tegningerne er moderne og fungerer glimrende i en balance mellem statiske scener, i blændende farvelægning, og smukke miljøtegninger. Historien er overraskende, spændende og har en fin humoristisk undertone. Serien er i tre dele. Dette første bind har en delvis slutning, der samtidig åbner op for en fortsættelse, og er således uden decideret cliffhanger.

Kort om handlingen: Maggy Garrison er ung og arbejdsløs. Hun får arbejde hos en alkoholiseret privatdetektiv, der kort efter udsættes for et overfald. Fra hospitalet beder han Maggy lede efter en tegnebog, tabt på detektivbureauet. Indholdet af tegnebogen er baggrund for hendes første detektivopgave. Maggy har en snu hjerne, men er derudover aldeles menneskelig på ethvert plan.

Hver uge bringer en bibliotekar fra Roskilde Bibliotekerne anbefalinger her i avisen.