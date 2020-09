Se billedserie Børnebibliotekar Amalie F. Worch anbefaler her tre virkelig spændende dystopiske bøger, som minder om Hunger Games. Bøgerne kan læses fra 13 år og op. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Bibliotekaren anbefaler: Kan du heller ikke få nok af Hunger Games? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bibliotekaren anbefaler: Kan du heller ikke få nok af Hunger Games?

Roskilde Avis - 16. september 2020 kl. 10:16 Af Amalie F. Worch, børnebibliotekar på Roskilde Bibliotekerne Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dystopi er et spændende og lidt skræmmende kig ind i, hvordan fremtiden måske kan komme til at se ud, og hvordan samfundet vil være bygget op. Vi anbefaler her tre virkelig spændende dystopiske bøger, som minder om Hunger Games. Bøgerne kan læses fra 13 år og op.

Ilttyv - Over sløret af Nicole Boyle Rødtnes

I en dyster fremtid er jorden ødelagt af forurening og stråling. Ilt koster penge. Troy og Shay kæmper for at tjene penge. Men da Shay kommer i fængsel under falske anklager, har hun ikke råd til at købe ilt. Derfor er de tvunget til en dødsensfarlig alliance.

Over sløret er første bind i en serie på 3, en serie der bare bliver bedre og bedre, og hvor man ville ønske der var flere. Den er spændende, og svær at lægge fra sig.

Find " Over sløret" her.

Legend af Marie Lu I Republikken Amerika kæmper stjernesoldaten June og sabotøren Day på hver sin side. Day mistænkes for mordet på Junes bror, og June vil have hævn. Men måske er tingene ikke, som de tror?

Legend er første bind i en serie på 3. Den er fyldt med action, og der er aldrig et kedeligt øjeblik i bogen, hvilket gør den meget svær at lægge fra sig. Udover at være actionspækket, så er det også en sjov, sød og spændende serie om krig og kærlighed, politiske intriger, svære valg, der vil ændre ens liv for altid og personlige ofre.

Find "Legend" her.

The Selection - Udvælgelsen af Kiera Cass

Den unge pige America inviteres til at deltage i et spil, hvor landets kronprins for åbent kamera skal udvælge sin prinsesse blandt 34 kandidater.

Udvælgelsen er første bog i en serie på 5. Den er fyldt med drama, intriger, hemmeligheder, mystik, store kjoler og kærlighed. Man bliver opslugt af alt dramaet og personerne, som gør den svær at lægge fra sig.

Hver uge bringer en bibliotekar fra Roskilde Bibliotekerne anbefalinger her på hjemmesiden og i Roskilde Avis.

relaterede artikler

Bibliotekaren anbefaler: Sommerferielæsning for børn og unge 24. juni 2020 kl. 06:20