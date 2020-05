Bibliotekaren anbefaler: Hollandsk litteratur

Denne hollandske forfatter, som både er uddannet gartner og har læst sprog og litteratur på universitet, er meget optaget af det stille drama, og det kommer også til udtryk i denne roman. Ligesom hans øvrige bøger foregår denne på landet, og skildrer en familie, hvor en mor i juni 1969 mister sin lille datter i et færdselsuheld. Nu 40 år senere følger man familiens liv. Anna Kaan der mistede sin datter og som aldrig er kommet sig over tabet, og så hendes 5 årige barnebarn Diecke er romanens hovedpersoner. Diecke er den eneste i familien, som undrer sig over hvorfor hendes bedstemor trækker sig fra familien og gemmer sig med sin æggelikør på gårdens høloft. Hun er også den eneste, som stiller spørgsmål til det, for vi er på landet, hvor der ikke snakkes om tingene.

Koch, Herman: Middagen

Middagen er en psykologisk og meget gribende roman om to brødre, der sammen med deres koner mødes på en restaurant for at spise middag sammen. Paul er fortælleren og er lærer, men stoppet pga. psykiske problemer. Han har et meget ambivalent forhold til sin bror Serge, som er en kendt og populær person i Holland. De to brødre ses ikke ofte, men mødes nu fordi deres teenagedrenge har begået en forfærdelig forbrydelse. Spørgsmålet i romanen er nu, hvor langt de egentlig er parat til at gå for at redde deres børn.