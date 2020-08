Se billedserie Bibliotekar Charlotte Holm Juul har fundet disse to bøger frem som gode eksempler på højtlæsningsbøger. (Baggrundsfoto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Bibliotekaren anbefaler: Fine højtlæsningsbøger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bibliotekaren anbefaler: Fine højtlæsningsbøger

Roskilde Avis - 05. august 2020 kl. 06:28 Af Charlotte Holm Juul, børne- og ungebibliotekar på Roskilde Bibliotekerne Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er altid hyggeligt at sidde sammen i sofaen og læse en god bog højt for børnene. Og det er noget helt særligt, når det er ferie eller weekend, og man har tid til at læse et kapitel mere - og endnu ét - af den gode historie, familien er i gang med. Vi anbefaler her to fine bøger, der begge kan noget helt særligt, og som giver jer noget at snakke om - formentlig både undervejs og bagefter.

Minimund af Frida Brygmann og Thomas Korsgaard Når Sylvester åbner munden, kommer der næsten ingen lyd ud. Han lyder som et lille egern, synes han, og to af drengene i klassen driller ham rigtig meget. Så meget at Minimund, som drengene kalder ham, ønsker sig en ny stemme. En dag dukker en spøjs lille mand op med et stemmekatalog under armen. Sylvester må ønske tre nye stemmer, men er det lykken at lyde som for eksempel en rockstjerne? En sjov og fantastisk bog om at blive drillet og lære at stå ved den, man er. Den giver forhåbentlig også børn en større forståelse for andre, der skiller sig ud. Fra 6-9 år.

Find "Minimund" her.

Nunu og veninder: En poesibog af Anne Prytz Schaldemose En samling af fine glimt fra Nunus hverdag med sine veninder. Om at få en hundehvalp og en ny pige i klassen, blive uvenner og venner igen. At miste en bedsteforælder, tabe en tand og ligge i skovbunden fuld af anemoner. En smuk og eftertænksom historie skrevet på vers. Illustreret af Lea Letén på fineste vis. Som forælder bliver man også selv nostalgisk taget tilbage til dengang, man selv var barn, og det giver en masse at snakke om undervejs. Fra 5-9 år.

Find "Nunu og veninder" her.

Hver uge bringer en bibliotekar fra Roskilde Bibliotekerne anbefalinger her på Roskilde Avis' hjemmeside.

relaterede artikler

Bibliotekaren anbefaler: Bøger til nysgerrige børnehavebørn 19. maj 2020 kl. 00:26