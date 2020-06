Bibliotekaren anbefaler: Fantasy - også for voksne!

Fantasy er en meget alsidig genre, der kan antage alle mulige former; f.eks. den episke a la Tolkien eller at brodere videre på forskellige historiske perioder. Fantasy er ikke bange for at tackle de store spørgsmål som godt og ondt, men kan samtidig være skamløst underholdende og eskapistisk. Bibliotekar Susan anbefaler i denne uge to spændende fantasy-serier på engelsk.